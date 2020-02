Les guérisons plus que les décès.. et celui des sains beaucoup plus que celui de ceux qui ont été contaminés. Or, lors des épidémies, les bons chiffres sont éclipsés.

Concernant le nouveau coronavirus, on rapporte certes le chiffres des victimes et jamais celui de ceux qui en ont été guéris. Quant à celui qui en ont été épargnés, il est certes bien connu. Mais c’est celui des contaminés qui est mis en exergue.

Le 30 janvier, et selon l’organisation mondiale de la santé, il était question de 124 personnes qui ont été guéries, alors que le chiffre des décédés s’est élevé à 170. Et celui des cas confirmés estimés à 7711.

Le lundi 3 février, lors d’une interview avec notre chaine al-Manar, Jad Raad, un expert des questions asiatiques d’origine arabe vivant en Chine a fait état de plus de 480 guérisons. Citant des médias chinois. Le chiffre des morts s’élevaient ce jour-là à 361.

Ce mardi 4 février, le site d’information chinois People Daily a évoqué le cas de 8 patients ayant été guéris à l’aide de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) ou d’une combinaison de MTC et de médecine occidentale à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus. Ces patients sont six femmes et deux hommes âgés de 26 à 68 ans. Six d’entre eux étaient dans un état critique avant le traitement. Ajoutés au 480 de la veille, les guéris seraient de l’ordre de 488.

Leur chiffre dépass celui des décès qui a atteint selon le dernier bilan de l’épidémie de ce mardi 4 février, les 425 morts, avec une hausse de 64 par raport au bilan précédent. Quant à celui des personnes contaminées, il est passé à 20.400, avec un plus de 3.235.

Depuis Wanhu, un résident libanais qui poste régulièrement sur sa page Facebook des images de la ville, a indiqué le 2 février que les autorités chinoises assurent que le chiffre exact et final des personnes infectées par la maladie devrait atteindre son paroxysme au bout de deux semaines après la découverte du virus. Période de son incubation.

La découverte du virus ayant été annoncée le 9 janvier par les autorités sanitaires chinoises, les 56 millions d’habitants vivant dans la province du Hubei, où se trouve l’épicentre de l’épidémie, Wuhan, sont coupées du monde depuis le 23 janvier par un cordon sanitaire draconien. Hormis Hubei, force est de constater que les autres provinces chinoises ont été généralement épargnées.A l’exception d’une entre elles, la riche province de Zhejiang qui compte jusqu’à présent 829 cas confirmés de personnes infectées par le coronavirus.

Du coup, c’est durant la semaine en cours que la durée d’incubation du virus chez les infestés devrait s’achever.