Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé mercredi Donald Trump de conduire les Etats-Unis vers un « conflit de haut niveau » avec le Venezuela, au lendemain du discours du président américain durant lequel il a assuré que la « tyrannie » de Nicolas Maduro serait « brisée ».

« Donald Trump conduit les Etats-Unis vers un conflit de haut niveau avec le Venezuela », a déclaré le chef de l’Etat socialiste dans une allocution télévisée.

« J’appelle à tous les secteurs honnêtes aux Etats-Unis à s’opposer à la politique interventionniste, illégale, immorale de Donald Trump contre le noble et pacifique peuple du Venezuela », a-t-il poursuivi.

Auparavant, le gouvernement vénézuélien avait dénoncé dans un communiqué les « violentes menaces » de Donald Trump.

« Trump offense et manque de respect envers le peuple vénézuélien en proférant de violentes menaces contre son intégrité et son gouvernement constitutionnel, légitime et démocratique du président Nicolas Maduro », selon le texte lu par le chef de la diplomatie vénézuélienne Jorge Arreaza.

« Maduro est un dirigeant illégitime, un tyran qui brutalise son peuple. Mais l’emprise de Maduro sur la tyrannie sera brisée et détruite », a affirmé le locataire de la Maison Blanche lors de son discours sur l’état de l’Union, prononcé mardi devant le Congrès américain, avant de faire acclamer l’opposant vénézuélien Juan Guaido présent dans la salle.

Guaido, reconnu par les Etats-Unis et plus d’une cinquantaine de pays comme le président par intérim du Venezuela, faisait partie des invités d’honneur du couple présidentiel pour cette traditionnelle adresse.

Donald Trump devait recevoir mercredi Juan Guaido à la Maison Blanche.

