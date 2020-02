Le site Internet israélien de la défense israélienne a publié un article dans lequel il annonçait les efforts minutieux des autorités israéliennes pour organiser une réunion photo réunissant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le prince héritier saoudien Muhammad ben Salman.

Selon le site, des efforts déployés de la part des autorités israéliennes a commencé à rassembler les parties israélienne et saoudienne depuis Oman et se sont étendus au Soudan, au Maroc et à l’Arabie saoudite.

Or, en raison des efforts de la part des organisateurs de tenir cette réunion avant les prochaines élections israéliennes, avec le soutien partiel de la Maison Blanche, le site Internet israélien s’est demandé si cette réunion était liée à l’ingérence américaine dans les élections israéliennes.

En réponse à cette question, le site a estimé que « Washington veut faire avancer le processus de paix avec les Palestiniens », ce qui aide beaucoup le président américain Donald Trump dans sa campagne électorale.

Concernant « Israël », le site Internet a indiqué qu’il souhaitait organiser une série de réunions télévisées israéliennes dans les pays arabes, pour aider Netanyahu dans sa campagne électorale.

Dans le même contexte, le site a qualifié cette étape de « positive », la qualifiant « de tentative de réduire autant que possible les positions des régimes des États du Golfe et d’Afrique vis-à-vis d’Israël ».

Cependant, le site Internet « Israël Defence » ne voyait pas la rencontre israélo-saoudienne attendue en lien avec la normalisation car « elle n’est pas liée à l’échange de diplomates ou à la reconnaissance d’Israël en tant qu’Etat pour le peuple juif ».

Source: Traduit d'AlMayadeen