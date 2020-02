La ministre de l’Information, Manale Abdel Samad, a annoncé au terme de la séance du Conseil des ministres tenue ce jeudi à Baabda, que « le gouvernement a approuvé à l’unanimité la Déclaration ministérielle avec l’introduction de certaines modifications après les remarques des experts ».

« Le plan de l’électricité adopté en l’année 2019 sera mis en œuvre avec quelques modifications, si nécessaire », a dit la ministre, ajoutant que la décision revenait au ministre de l’Energie.

Mme Abdel Samad a ensuite indiqué que le Premier ministre, Hassane Diab, a donné au gouvernement actuel le nom du «gouvernement de l’affrontement des défis ».

» Le président de la République, Michel Aoun, a déclaré qu’après le vote de confiance, le gouvernement devrait œuvrer immédiatement pour rattraper le temps perdu et a demandé d’ajouter une clause relative au retour des déplacés d’autant plus que la majorité d’eux sont venus au Liban pour fuir une situation sécuritaire critique, et qu’ils doivent rentrer après le retour du calme « , a-t-elle poursuivi.

« L’équation Armée, Peuple et Résistance n’est pas objet de divergence », a enfin affirmé la ministre Abdel Samad, concluant que « la confiance du peuple en le nouveau gouvernement était importante, le Parlement étant élu par le peuple ».

Le Premier Ministre, Hassan Diab, a assuré dans une réunion avec les ambassadeurs européens que » le Liban compte sur le soutien des pays européens amis dans cette crise « , soulignant que » le Liban sait que les pays européens tiennent à sa stabilité, puisque tout bouleversement de cette stabilité aura des répercussions négatives sur l’Europe », ajoutant que « le Liban a aujourd’hui besoins d’une aide urgente à différents niveaux ».

Il a également insisté sur le fait que » la lutte contre la corruption est l’une des priorités de ce gouvernement ».

Pour sa part, le Premier ministre à prononcé son discours lors d’une réunion le jeudi avec les ambassadeurs de l’Union Européenne (UE) au Grand Sérail, lors de laquelle les développements locaux ont été discutés, notamment ceux en relation avec le travail du gouvernement.

L’ambassadeur de l’UE au Liban, Ralph Tarraf, s’est prononcé en début de séance annonçant que « les rencontres préliminaires au cours desquelles nous avons rencontré les nouveaux ministres sont encourageantes, ils tiennent au travail sérieux. »

Le président du Parlement, Nabih Berri, a invité à tenir une séance législative le mardi 11 février prochain à 11h00 heure locale et le mercredi 12 février avant et après midi, dans le but de discuter de la déclaration ministérielle et de voter pour la confiance.

Source: AlManar + Agences