Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a affirmé que « Washington a prouvé à tous les pays arabes qu’il est plus sioniste que l’entité sioniste ».

Dans une interview exclusive avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, M.Zarif a souligné que « Trump a prouvé qu’il aspire plus à que ce que les sionistes aspirent à travers l’histoire. »

D’autre part, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le martyr-général Qassem Soleimani, « était une personne très humble et trés courageuse . Le martyr Soleimani se préoccupait de la vie des civils sans défense, de celle de ses compagnons , au point qu’il suspendait ses plans militaires pour préserver la vie des civils ».

Il a poursuivi: « Ce martyr était un leader stratégique et en tant que personne politique, il était modéré et rationnel, et par son martyre, notre région a perdu un véritable soldat de la paix. « Le commandant Soleimani, avait un respect particulier pour le peuple libanais et pour Son Éminence, Sayyed Hassan Nasrallah. »

Zarif a souligné que « pendant de nombreuses étapes en Afghanistan et en Irak, j’avais l’habitude de recourir personnellement à l’équipe de Soleimani, sacahnt que ce dernier connaissait bien l’Europe et l’Amérique mais n’a pas mentionné qu’il y avait voyagé ».

Au sujet de son rôle en Afghanistan, Zarif a souligné que « sans le martyr Soleimani, le gouvernement afghan n’aurait pas été formé en 2001, ajoutant que « dans la crise afghane, nous avons collaboré ensemble, coordonnant la diplomatie et la capacité sur le terrain pour y établir la paix ».

M.Zarif a révélé que « les efforts du martyr Soleimani ont contribué au succès des négociations afghanes de « Bonn », qui nous ont permis de parvenir à un accord ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué le rôle du martyr Soleimani en Irak, expliquant qu' »il dirigeait non seulement la guerre contre l’Etat islamique, mais contribuait également à la coordination entre les parties ».

Il a déclaré: « Le martyr Soleimani s’est distingué par sa capacité supérieure à rassembler des factions disparates et à faire le pont ». »

M.Zarif s’est interrogé : »comment celui qui accuse le martyr Soleimani de sectarisme peut-il expliquer sa position auprès des Kurdes contre l’Etat islamique? Quiconque l’accuse de sectarisme justifie sa position auprès de la résistance palestinienne? Se souvenant que lorsque Erbil était sur le point de tomber, entre les mains de l’Etat islamique, le martyr Soleimani s’est dépêché de se tenir aux côtés de la région du Kurdistan ».

Il a poursuivi: « Nous avons vu comment personne ne s’imaginait la quantité d’amour quer les peuples de la région avaient pour lui ».

M. Zarif a considéré que « le rôle éminent du martyr Soleimani aux côtés des Syriens et des Irakiens avait contribué à la défaite de « Daesh », d’ailleurs le martyr Soleimani a affirmé en permanence que la résistance et le courage des Irakiens et des Syriens ont vaincu Daech ».

Et de poursuivre : « au cours de nos réunions hebdomadaires, j’ai ressenti qu’il possédait un sentiment humble et une conscience profonde,il était au-dessus des courants politiques, j’ai jamais rencontré de ma vie une personnalité aussi humaine, aussi digne, aussi vraie, et aussi intelligente. Je l’appréciais beaucoup ».

Il a souligné que « la plus grande chose qu’il garde dans sa mémoire du martyr Soleimani était « son courage et son humilité et il était un modèle avec ces deux qualités », ajoutant que « le chef Soleimani n’avait pas peur du martyre, mais le cherchait à travers une action rationnelle et logique ».

M.Zarif a qualifié « l’heure où il a reçu la nouvelle du martyre du général Soleimani et du chef de la « mobilisation populaire » Abu Mahdi Al-Muhandis, comme l’une des « heures les plus amères de sa vie », et a révélé que « le chef Soleimani était la seule personne à avoir répondu à son appel ce jour-là ».

Il a estimé que « le martyr du commandant Soleimani a essuyé la poussière et la rouille créées par les conflits internes vides », notant que « nous ne nous attendions pas à cette participation massive aux funérailles du martyr Soleimani, qui est vraiment sans précédent dans l’histoire ».

Selon M.Zarif, « le martyr de Soleimani sera plus dangereux que le commandant Soleimani durant sa vie, soulignant que « l’action prise par Trump est du terrorisme d’État ».

Et il a estimé que « les États-Unis ont prouvé si lâchement qu’ils ont peur d’affronter un commandant militaire sur le terrain de la guerre », notant que « Washington n’a pas eu le courage d’affronter ce chef militaire sur le terrain et l’a assassiné de manière terroriste et lâche ».

Il a noté: « Le martyr Soleimani a pu, avec son martyr, dévoiler la vérité des États-Unis aux peuples de la région, soulignant qu' »aucune personne sensée n’aurait agi comme Trump l’a fait parce qu’un tel acte a signé la fin de la présence de ses forces dans la région ».

« Certains prétendent que l’Iran mène des guerres par procuration dans la région », se demandant quelles opérations par procuration pourraient amener des millions de personnes dans plusieurs pays à rendre hommage au martyr Soleimani?, a-t-il affirmé.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a promis de poursuivre en justice Trump pour terrorisme économique et culturel et terrorisme d’État, soulignant qu’il « a eu une réunion avec un groupe de juristes internationaux à cet égard et a coopéré avec les tribunaux internes ».

Source: Traduit du site alAlam