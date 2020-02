Cinq soldats turcs ont été tués et 5 autres blessés ce lundi 10 février par des tirs d’artillerie de l’armée syrienne contre une position turque dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé le ministère turc de la Défense. Alors que l’armée syrienne poursuit son avancée dans les deux provinces d’Idleb et d’Alep pour conquérir la totalité de l’autoroute internationale Alep-Damas, passant par Idleb et connue sous le nom de M5.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), instance médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale siégeant à Londres, les bombardements du pouvoir syrien ont visé des militaires turcs déployés sur la base aérienne de Taftanaz.

Les tirs syriens sont intervenus dans le cadre de la campagne militaire syrienne destinée à libérer la province d’Idleb et les régions ouest de la province d’Alep qui étaient contrôlées par les milices jihadistes takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham, proche de la nébuleuse d’Al-Qaïda. Ces derniers jours, l’essentiel de la bataille se situe des deux bords de l’autoroute M5.

La semaine dernière, huit militaires turcs avaient été tués par des bombardements syriens alors que l’armée syrienne entamait la libération de la localité de Saraqeb à Idleb. La Turquie avait déclaré avoir répliqué par des bombardements nourris, et tué au moins 13 soldats syriens. Mais Moscou et Damas ont démenti qu’il y ait eu des victimes syriennes dans les tirs turcs.

Selon l’AFP, Ankara dispose de 12 postes d’observation, dont trois sont encerclés par les troupes syriennes, dans le sud-est d’Idleb, où elle a envoyé d’importants renforts ces derniers jours.

Alors que les forces gouvernementales avançaient rapidement, s’emparant de la moitié de la province d’Idleb et d’importantes régions de la province sud d’Alep, et encerclant des positions turques interférant sur leur chemin, la Turquie a envoyé des renforts pour entraver leur avancée. Selon la télévision iranienne arabophone al-Alam, les troupes turques ont fortifié les défenses de l’un de leurs postes d’observation, situé à proximité de cette autoroute dans la province sud d’Idleb et encerclé par les forces syriennes.

A savoir qu’il ne reste à libérer plus de la M5 qui mesure plus 360 km qu’un tronçon de 2 km, indique l’AFP. L’armée s’attelle pour conquérir sa partie est, située du côté de Tallet al-Eiss. Cette colline importante a été conquise le samedi 8 février ainsi que la localité du même nom. C’est dans cette zone que les forces de l’armée syrienne en provenance de la province d’Idleb et de celles du sud d’Alep se sont rencontrées ce jour-là, après qu’un poste d’observation turc l’avait évacuée et la fuite des miliciens qui avaient essuyé de lourdes pertes.

Prise de Tallet al-Eiss

La colline Tallet al-Eiss, est la plus importante région de la province sud-ouest d’Alep parce qu’elle la surplombe entièrement et permet par conséquent de l’avoir entièrement dans son cercle de feu jusqu’à l’autoroute internationale.

Ces dernières heures, l’armée a aussi conquis deux localités, Kanater et Kharbat-Jazraya qui se trouvent à 10 km de la ville Atareb , le plus grand foyer de HTC dans la région. Elles constituent aussi un pas

Un réseau de tunnels souterrain a été retrouvé à Tallet al-Eiss

sage incontournable pour les approvisionnements des groupes terroristes dans la province d’Alep et le nord-est d’Idleb.

Depuis décembre, le pouvoir syrien a enchaîné les reconquêtes dans la région d’Idleb, notamment

les villes clés de Maaret al-Noomane et Saraqeb, toutes deux traversées par la M5. Dimanche, l’armée a affirmé dans un communiqué avoir reconquis ces derniers jours « des dizaines de villages et localités » dans le sud d’Idleb et l’ouest d’Alep, s’emparant au total de « 600 km2 ».

Sources: Sana; al-Mayadeen TV, al-Alam, AFP