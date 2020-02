La chaine de télévision al-Manar va diffuser dans la soirée de ce jeudi 13 février, vers 20:30 (heure locale) l’interview qui a été faite par l’agence iranienne U-Feed avec le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah et qui a porté sur le chef de l’unité al-Quds, du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran le général Qassem Soleimani.

Ce dernier a été tué dans un raid américain perpétré contre son convoi le 3 janvier dernier, ainsi que le numéro deux du Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mohandes et 8 de leurs accompagnateurs iraniens et irakiens. Il a été un compagnon de route du chef du Hezbollah, depuis plus de 20 années.

Un extrait de l’interview a circulé sur les réseaux sociaux au Liban. Le chef du Hezbollah y confie qu’il lui aurait dédié sa vie en échange de la sienne. Il dit:

« Moi – d’ailleurs je le lui ai dit- un jour, après la prière et pendant les supplications qui lui succèdent, une idée m’est passée à la tête. Une idée qui est le fruit de mon imagination. Une supposition. Que l’ange de la mort est venu me voir et m’a dit qu’il va se rendre en Iran pour prendre l’âme de Qassem Soleimani, mais Dieu lui a demandé de me proposer de prendre la mienne en échange de la sienne. Je me suis demandé quelle serait ma réponse dans une situation pareille. Et bien je lui aurais dit avec certitude tu me prends et tu laisses Soleimani… oui, laisse haj Qassem Soleimani ».

Source: Al-Manar