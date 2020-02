« Alep et la Syrie ont triomphé contre les illusions, le terrorisme, le démembrement et la trahison », c’est en ces mots que le président syrien Bachar al-Assad s’est adressé dans une intervention télévisée au peuple syrien, à l’occasion des récentes avancées importantes de l’armée syrienne dans les deux provinces d’Idleb et d’Alep et la liberation de plusieurs dizaines de localites et de villages.

« Cette libération ne veut pas dire la fin de la guerre , ni l’échec des plans ennemis, ni l’éradication ni la capitulation du terrorisme mais il veut dire que nous avons trainé dans la boue le nez des ennemis en tant que prémisse à leur défaite », a-t-il ajouté.

Et M. Assad de conclure que « la bataille se poursuivra jusqu’à la libération des provinces d’Alep et d’Idleb, quelles que soient les bulles sonores venant du nord ». En allusion aux déclarations belliqueuses du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a menacé de frapper les forces syriennes si elles s’approchent des douze postes d’observations turcs érigés dans la province d’Idleb.

Ouverture de l’aéroport d’Alep

Le dimanche 16 février, Alep, la capitale économique de la Syrie fêtait sa deuxième libération. Quoique la ville avait été libérée en 2016, mais elle était toujours à la merci des tirs de roquettes meurtriers en provenance des régions situées dans sa province nord et ouest, et qui étaient toujours contrôlées par les groupes jihadistes takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham proches d’Al-Qaïda.

La libération de ces régions est intervenue dans le cadre de l’opération lancée fin décembre pour libérer la province d’Idleb, également sous occupation de HTC.

Depuis, les choses sont allées très vite. Surtout ces derniers jours.

« En un temps record, nous avons pris le contrôle de plusieurs dizaines de villages et des localités dans la province d’Alep, nord et nord-ouest », a déclaré le porte-parole du commandement général de l’armée syrienne et des forces armées, ce lundi 17 février, dans un communiqué rapporté par l’agence syrienne Sana.

Le texte nomme ces villages et localités : « cheikh Ali, al-Fawj-46, Oram al-Koubra, Oram al-Sougra, Kfarnaha, Kfar hamra, Bchantrat, Babiss, Maaret al-Artik, Owyjel, Haritane, Hayyane, Bayanoune, al-Layramoune, et un grand nombre d’associations résidentielles, d’usines, de routes et de collines ».

Il révèle aussi l’ouverture des deux passages Mizanar et Majiraz, entre la province ouest d’Alep et Saraqeb, pour permettre aux habitants de sortir de la ville. Elles mènent des combats contre les terroristes dans la région de Kfar Daël, Tal Choueihnet, Mansoura et Halaqim, précise l’agence.

La libération de certains villages, à l’instar de Hayyane, Bayanoune, Tal Masbine, dans la province nord d’Alep, d’importantes parties du quartier Jamiyat Zahra, situé à l’ouest d’Alep et les salles de Layramoune a permis de sécuriser une fois pour toute la ville d’Alep, qui était à la portée des tirs de roquettes des régions occupées par les groupes terroristes.

De même pour l’ouverture de l’autoroute internationale entre la place Layramoune en passant par les deux villes Noubbol et Zahra, et jusqu’à Tal Refaat et Maraanaz.

Signe que la sécurité est désormais entièrement rétablie entièrement dans la ville d’Alep, le ministre des transports a décidé l’ouverture de l’aéroport d’Alep. Le premier vol aura lieu le mercredi 19 février prochain, en provenance de Damas. Situé à 10 km à l’est d’Alep, c’est le deuxième plus grand aéroport de la Syrie.

Début février, le contrôle avait été rétabli par l’armée gouvernementale sur plus de 600 kilomètres carrés dans les gouvernorats d’Alep et d’Idlib. La semaine passée, elle a libéré l’autoroute internationale Alep-Damas connue aussi sous l’appellation M5.

Le 26 janvier, l’armée syrienne a lancé une offensive dans l’ouest d’Alep à cause des pilonnages quotidiens de quartiers de cette ville par des terroristes. Ceux-ci se sont soldés par des dizaines de tués parmi la population civile. Les terroristes n’ont cessé de tirer sur la ville malgré le cessez-le-feu annoncé en janvier. Le 27 janvier, les troupes gouvernementales ont réussi à rompre les premières lignes de défense des terroristes dans l’ouest d’Alep.

Le 9 février, l’état-major syrien a annoncé la reprise de la ville clé de Saraqeb, ce qui a permis à l’armée de chasser les terroristes d’un territoire de plus de 600 kilomètres carrés dans le gouvernorat d’Idleb et dans celui d’Alep.

