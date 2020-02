Le guide suprême de la révolution l’imam Ali Khamenei a assuré que les plans concoctés par les ennemis au sujet du prochain scrutin législatif iranien se solderont par un échec.

Selon lui, les Etats-Unis ont commis une grosse erreur qui leur coûtera cher en tuant le chef de l’unité al-Quds au sein du corps des gardiens de la révolution, le général Qassem Soleimani.

« Les USA sont désormais la cible d’attaques, voire même au sein de leur territoire, en raison de la bêtise qu’ils ont commis et qui va se répercuter contre eux », a souligné l’ayatollah Ali Khamenei, lors d’un discours prononcé ce mardi 18 février, en présence de milliers d’habitants de l’Azerbaïdjan de l’Est qui ont été reçus en audience à l’occasion du 41ème anniversaire du soulèvement des habitants de Tabriz, le 18 février 1978 contre le régime du Chah.

Les Américains «voulaient éliminer le martyr Soleimani qui jouissait d’une grande influence dans la région afin qu’ils puissent la contrôler, mais les choses iront dans une autre direction », a-t-il ajouté.

Au sujet des élections qui se tiendront le 21 février, elles devraient, d’après l’imam Khamenei, neutraliser les mauvaises intentions des Etats-Unis et les sionistes.

« Nous voulons un parlement qui puisse préserver le pays des complots », a-t-il insisté.

Et d’ajouter aussi : « l’un de nos atouts de force est que nous avons ce parlement puissant qui sauvegarde le pays face aux complots en votant des lois nécessaires et en guidant le gouvernement… ces élections sont la réponse à la ruse, la tromperie et aux intrigues des ennemis de l’Iran ».

L’imam Khamanei a dénoncé les récentes déclarations américaines sur les élections iraniennes, estimant qu’elles constituent « une tentative d’avoir de l’impact sur elles, de frustrer le peuple iranien et de semer le désespoir chez lui ».

Selon lui, il est indispendable que l’Iran devienne plus puissant « car ceci va frustrer l’ennemi, le décourager et saborder ses complots avant leur exécution ».

Et le numéro un iranien de conclure : « la tenue des élections en Iran est source de fierté pour le pouvoir islamique. Rien qu’à voir avec quelle obstination les Américains s’efforcent de semer la discorde et de creuser le fossé entre la nation et l’État. C’est un travail assidu de nuit comme de jour que l’ennemi mène à travers ses think tank, en complotant et en concoctant des plans et des contre-plans dans l’objectif d’éloigner les jeunes de l’État .. La publicité américaine cible la jeunesse iranienne pour l’écarter du pouvoir islamique. Mais elle ne porte pas ses fruits …L’ennemi guette sans cesse le peuple iranien et surveille les résultats de ses tentatives et les problèmes économiques causés. Mais il n’y parviendra pas. »

Source: Divers