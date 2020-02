Un avion civil a décollé, ce mercredi 19 février, de l’Aéroport de Damas à destination d’Alep, après que l’armée syrienne a repris aux terroristes le contrôle de plusieurs villages et villes du Rif d’Alep.

L’appareil de type A320 de la compagnie Syrian Airlines, transportant ministres syriens et journalistes, a décollé ce matin à 10: 43 (heure locale) de Damas, et a atterri à l’aéroport d’Alep à 11: 23.

Le ministre du Transport syrien, Ali Hamoud, avait annoncé lundi la réouverture de l’aéroport international d’Alep, après huit ans d’arrêt à cause de la guerre.

« La réouverture de l’aéroport d’Alep, et le décollage des vols intérieurs, et puis extérieurs est une grande victoire grâce aux sacrifices de notre armée héroïque et la résistance du peuple syrien, qui entoure son armée pour libérer Alep et les autres territoires arabes syriens », a déclaré aux journalistes le ministre du Transport syrien, à bord de ce vol inaugural, rapporte SANA.

Source: Avec Gnet