Un internaute a mis en ligne la vidéo d’un incident entre des militaires russes et américains aux environs de la ville de Qamishli (nord-est de la Syrie). La date des faits n’a pas été précisée.

Les séquences ont été filmées par un passager d’une voiture qui suivait un convoi de véhicules arborant des drapeaux russes, dont un véhicule de transport de troupes et un blindé léger Tigr.

Les véhicules russes sont précédés de deux blindés américains allant très lentement. Le Tigr a tenté de devancer le blindé américain, mais ce dernier lui a bloqué le passage et l’a contraint à sortir de la route. À la fin de la vidéo, les deux véhicules s’arrêtent.

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a refusé de commenter l’accident.

«Dans l’ensemble, nous poursuivons notre étroite coopération avec les Russes eu égard à la prévention des conflits et c’est efficace pour désamorcer des tensions et prévenir des frictions», a signalé le porte-parole du Commandement américain Bill Urban.

La Défense russe, non plus, n’a pas encore commenté l’incident.

Maintenir la tension

L’ex-directeur du département de la coopération militaire internationale du ministère russe de la Défense Léonid Ivachov a indiqué à Sputnik que les provocations et les incidents de faible intensité permettent aux Américains de maintenir la tension en Syrie.

«Les Américains continueront de faire de petites provocations de ce genre, y compris sur les routes, afin de maintenir la tension en Syrie. Ils ne sont pas intéressés par une stabilisation complète de la situation alors que la Russie joue le rôle principal. Les conflits entre militaires russes et américains se répéteront mais ils ne dégénéreront pas en confrontation», a commenté le général.

Il y a une semaine, les militaires russes ont prévenu un affrontement entre des soldats américains et des Syriens aux environs de Qamishli. Le 12 février, des membres d’un convoi militaire américain, qui a dévié de son itinéraire, ont ouvert le feu sur des civils lors d’un différend à un poste de contrôle. Au cours de cette altercation, les Américains ont ouvert le feu sur les civils, blessant un homme et tuant un adolescent de 14 ans. Les militaires russes ont empêché l’escalade du conflit et ont escorté le convoi américain jusqu’à sa base.

Source: Sputnik