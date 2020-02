Les forces d’occupation israélienne ont tué ce samedi 22 février un jeune palestinien au motif qu’il tentait de poignarder un soldat israélien à Jérusalem al-Quds occupée.

Selon les agences palestiniennes, citant des témoins oculaires, le jeune homme courait en direction de la porte des Asbates (porte des Lions), lorsque les gardes-frontières israéliens lui ont demandé de s’arrêter puis lui ont tiré dessus.

Comme dans des cas pareils, les militaires israéliens ont fermé la zone, interdisant de s’approcher du corps de la victime gisant par terre, la laissant saigner jusqu’à la mort. Même l’équipe de secours a été interdite d’accès sur les lieux.

Selon le site d’informations palestinien Palinfo, citant des sources locales, le jeune homme s’appelait Maher Ibrahim Zaatra (33 ans) et était originaire de la région du mont al-Mabkar.

Les forces d’occupation ont pris d’assaut sa maison familiale , dans la cité al-Salaa au mont al-Makbar, et ont arrêté son frère, sa mère et d’autres personnes.