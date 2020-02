L’épidémie de nouveau coronavirus a fait quatre nouveaux morts en Iran, ce qui porte à 12 le nombre de personne tuées dans le pays par le virus Covid-19, rapporte lundi l’agence semi-officielle Isna.

« Le ministre de la Santé a annoncé la mort de 12 personnes et 47 cas d’infection dans le pays », écrit l’agence en citant des propos tenus à la presse par le député Assadollah Abbasi, porte-parole du bureau du Parlement, à l’issue d’une session à huis clos à l’Assemblée consacrée au nouveau coronavirus.

L’agence Fars et le Club des jeunes journalistes (YJC), agence dépendant de la télévision d’Etat, citent également M. Abbassi mais indiquent que celui-ci a parlé d' »environ 47 cas » contaminés.

Citant, M. Abbassi, Isna ajoute que « selon le rapport du ministre de la Santé [présenté aux députés], la cause de l’infection au coronavirus en Iran sont des personnes entrées illégalement dans le pays depuis le Pakistan, l’Afghanistan et la Chine ».

Dans un entretien diffusé dimanche par la télévision d’Etat iranienne, le ministre de la Santé Saïd Namaki avait déclaré que l’une des personnes tuées par la maladie à Qom, ville du centre du pays où ont été recensés officiellement les premiers cas de contamination, était « un commerçant [local] qui avait effectué plusieurs voyages en Chine ».

M. Namaki avait plaidé en vain en janvier pour que le gouvernement ordonne la suspension de tous les vols commerciaux entre l’Iran et la Chine.

Dans son interview de dimanche, M. Namaki ajoute que les vols directs entre les deux pays sont désormais suspendus mais que le commerçant de Qom s’était rendu en Chine « par un vol avec correspondance ».

L’Iran est le pays ayant annoncé le plus de morts du nouveau coronavirus hors de Chine.

Source: AFP