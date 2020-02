Le Hezbollah a fermement condamné « la tentative de l’ennemi israélien de cibler les dirigeants du Jihad islamique à Damas ».

« Cette agression perfide et lâche incitera les Moujahidines de la Résistance à plus de détermination jusqu’à la libération de la terre (Palestine) et la restitution des lieux saints », a affirmé le Hezbollah, dans un communiqué publié lundi 24 février.

L’attaque israélienne aux missiles ayant visé, dans la nuit de dimanche à lundi, un centre du mouvement de la résistance palestinienne le Jihad a couté la vie à deux de ses membres.

Le Hezbollah a également condamné le « crime odieux » commis, le dimanche 23 février, à Gaza. Un bulldozer de l’armée d’occupation a lynché le corps d’un martyr palestinien au su et au vu du monde entier.

Pour le Hezbollah, « ce crime atroce mené par les gangs sionistes prouve une fois de plus la barbarie de l’entité sioniste et son dédain à l’égard de toutes les valeurs morales, humanitaires et religieuses ».

Le mouvement de résistance libanais s’est en outre dit « surpris du mutisme douteux des gouvernements et des organisations de défense des droits de l’homme face à cette affreuse atteinte à l’humanité ».

Il a dans ce contexte appelé toutes « les personnes honorables à condamner ce crime », considérant que « le silence à cet égard constitue un soutien et un parti pris flagrant en faveur des meurtriers israéliens ».

Et de conclure : « On aurait assisté à des campagnes de diffamation d’envergure si un acte de moindre importance aurait eu lieu hors Gaza ».

Source: AlManar