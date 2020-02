Les dirigeants et experts israéliens ont convenu que le dernier cycle d’escalade avec la bande de Gaza s’est terminé par une victoire du Jihad islamique et un grand échec moral de l’équation de la dissuasion israélienne.

« Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est sorti de ce round avec des menottes, alors que les Palestiniens ont réussi à fixer le début et la fin de ce cycle de confrontation, tout en établissant une sorte d’équilibre de dissuasion contre Israël », ont regretté plusieurs commentateurs israéliens.

Pour le chef du parti Bleu Blanc, Benny Gantz, « cette réalité ne peut pas perdurer ainsi. Je dis à Netanyahu, tu as échoué. Tu as nommé un ministre de la Défense pour des raisons politiques et tu as transformé les ministres en marionnettes. Au lieu de réimposer la force de dissuasion avec Gaza, tu l’as totalement anéantie ».

De son côté, l’ancien chef du gouvernement israélien, Ehud Barak, a estimé que: « Netanyahu a abandonné, depuis plusieurs années, les habitants de l’enveloppe de Gaza et s’est systématiquement rendu au Hamas et au Jihad islamique. Mais il essaie de dissimuler cette réalité en lançant des positions enthousiastes ».

Pour sa part, l’analyste militaire Amos Harel a affirmé avoir « entendu que les Palestiniens ont subi des frappes et ont perdu plusieurs des leurs. Nous avons trainé un cadavre avec un bulldozer et mené des frappes en Syrie. Mais en fin de compte, c’est le Jihad islamique qui a imposé l’équation selon laquelle il s’engage à reprendre les tirs de roquettes (contre les colonies) si un des Palestiniens trouve la mort près de la frontière ».

Dans ce contexte, le correspondant de la chaîne de télévision israélienne Canal 13, Almog Booker, a rapporté que « La frustration et le désespoir s’empare des colons qui vivent dans l’enveloppe de Gaza. Ils ne quittent pas leurs foyers et pour eux rien n’a changé : Israël n’a pas réussi à dissuader le jihad islamique et le Hamas ».

