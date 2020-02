Deux militaires turcs ont été tués et deux autres blessés dans une frappe aérienne dans le gouvernorat d’Idlib, a indiqué le ministère turc de la Défense. En réponse, les militaires turcs ont ouvert le feu contre les troupes gouvernementales syriennes.

«Selon les informations que nous avons obtenues de diverses sources dans la région, nous avons réussi à éliminer dans la frappe 114 cibles syriennes et à détruire un système de défense aérienne, un Zu-23 et un système anti-char, trois chars, un véhicule avec des munitions», a précisé le département militaire sur Twitter.

En outre, les forces turques se sont emparées de trois chars, a ajouté le ministère.

Le 25 février, le Président turc a de nouveau menacé de lancer une opération militaire dans le gouvernorat d’Idlib si les forces gouvernementales ne s’éloignaient pas des postes d’observation turcs d’ici fin février.

Plusieurs localités libérées

Entre-temps, l’armée syrienne a libéré, mercredi 26 février, plusieurs localités dans le sud du gouvernorat.

Les unités de l’armée arabe syrienne ont poursuivi leur progression dans leurs opérations militaires contre les réseaux terroristes dans la banlieue sud d’Idleb, libérant la localité de Kafer O’weid stratégique et 15 villages et localités à l’ouest et au sud-ouest de la ville de Maarret Nou’man après avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes, a rapporté l’agence officielle syrienne SANA.

Et d’ajouter: « l’armée a immédiatement ratissé les zones libérées et consolidé les positions de protection, tout en poursuivant ses opérations sur plusieurs axes en traquant les terroristes dans les zones avoisinantes ».

Sources: Sputnik + SANA