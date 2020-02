La supériorité militaire des États-Unis dans le monde est «torpillée» car la Russie et la Chine renforcent leurs capacités dans ce domaine, selon le chef d’état-major des armées des États-Unis Mark Milley.

Intervenant lors des audiences à la Chambre des représentants le 26 février pour discuter du budget du Pentagone pour 2021, le chef d’état-major des armées américaines, Mark Milley, a fait état de l’érosion de la suprématie militaire des États-Unis sur fond de l’accroissement des capacités russes et chinoises dans ce domaine.

Il a tout de même signalé que pour l’heure l’armée américaine était toujours en mesure de garantir une forme de dissuasion, de protéger le pays contre les attaques, de soutenir ses alliés et de mener une guerre contre tout adversaire potentiel.

«Cependant, notre avantage concurrentiel a été torpillé et personne ne doit mettre ce fait en doute. La Chine et la Russie renforcent leurs capacités militaires afin de surpasser les États-Unis et leurs alliés et d’assurer leur influence dans le monde», a reconnu le général Milley.

Le Pentagone demande 705.4 milliards de dollars pour le budget fiscal 2021. De telles audiences ont lieu pour permettre aux militaires de justifier le montant demandé auprès du législateur.

La Russie ne cherche pas la course aux armements

Le secrétaire américain à la Défense Mark Esper avait précédemment déclaré dans ses dépositions écrites à la Chambre des représentants que Washington était préoccupé par la volonté de domination de la Russie. Selon lui, une récente démonstration d’armes hypersoniques russes «confirme les craintes relatives au potentiel militaire croissant [de Moscou, ndlr]».

L’ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov avait pour sa part rappelé lors d’une réception officielle que la Russie ne cherchait pas à s’engager dans une course aux armements, ni à s’assurer une domination militaire bien que ses forces armées soient un facteur important concernant la sécurité internationale.

Source: Sputnik