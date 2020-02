La Marine chinoise a pointé un laser sur un avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine américain P-8A Poséidon, le 17 février, alors qu’il survolait les eaux internationales à environ 380 milles à l’ouest de Guam, a fait savoir le 27 février la Flotte américaine du Pacifique.

Le P-8A se trouvait ainsi dans l’espace aérien international «conformément aux règles et réglementations internationales». Les actions du destroyer de la Marine chinoise étaient «dangereuses et non professionnelles», affirme le communiqué de la Flotte.

Un outil dangereux

Le laser, qui n’était pas visible à l’œil nu, a été détecté par un capteur à bord du P-8A. Les lasers de qualité militaire pourraient potentiellement causer de graves dommages aux équipages et aux marins, ainsi qu’aux navires et aux aéronefs, font ressortir les militaires américains.

La Chine n’a pas encore commenté cette information.

Auparavant, les États-Unis avaient déclaré vouloir multiplier les efforts pour contrer la Chine en envoyant dans le Pacifique un groupe spécial capable de mener des opérations d’information, électroniques, de missiles et cybernétiques contre Pékin.

Source: Sputnik