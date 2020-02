L’Arabie a dépêché des dizaines de véhicules militaires vers la province de Jawf, dans le but de stopper la progression de l’armée yéménite et d’Ansarullah vers la ville de Hazm, épicentre de Jawf.

Les forces yéménites ont progressé en direction de Hazm via trois axes, mettant en échec les efforts de Ryad qui a recruté des centaines de mercenaires des régions de Maareb et Chabwa vers Jawf.

Des sources tribales ont assuré au quotidien libanais AlAkhbar que « plus de 70 % de la superficie de Jawf est actuellement sous le contrôle des forces yéménites ».

Le Yémen restera dans une position d’hostilité envers l’entité sioniste

Sur un autre plan, le numéro un d’Ansarullah Sayed Abdel Malek al-Houthi a affirmé que « l’indépendance que recherchent les Yéménites est celle qui est exempte de toute forme de suivisme ». «Les USA ont œuvré pour priver le Yémen de ses capacités militaires », a-t-il indiqué dans un discours prononcé vendredi 28 février.

Et d’ajouter : « Les Américains et les Israéliens veulent l’humiliation et la faiblesse de notre nation, et ils méprisent même leurs marionnettes et ne leur permettent pas de se développer».

Et de souligner que «la nation a besoin de la foi pour s’élever et se libérer du besoin économique et autres envers les ennemis».

Le numéro un d’Ansarullah a en outre condamné l’orientation des deux régimes saoudien et émirati et d’autres pays sur la voie de la normalisation avec l’ennemi sioniste, qui est prohibée par la charia.

« Ils ont envoyé leurs érudits pour prier pour le repos des âmes sionistes, tandis qu’ils ne prêtent aucune attention aux enfants et femmes en Palestine tués par les sionistes ».

Sayed Al-Houthi a assuré que « le Yémen restera dans une position d’hostilité envers l’entité sioniste, tout en défendant les questions cruciales de la nation qui n’acceptent pas les compromis ».

Sources: AlManar + AlAkhbar