Le Kremlin a affirmé lundi que la coopération avec la Turquie en Syrie est d’une « grande importance » et confirmé la tenue jeudi en Russie d’une rencontre entre les présidents turc et russe pour discuter des tensions dans la région d’Idleb.

« Nous conservons notre engagement à l’égard des accords de Sotchi, sommes pour l’intégrité territoriale de la Syrie, soutenons la lutte contre les terroristes (…) et naturellement donnons une grande importance à la coopération avec nos partenaires turcs », a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une conférence de presse téléphonique.

La Turquie a haussé le ton depuis le déclenchement fin décembre par l’armée syrienne de la bataille de libération de la province d’Idleb et des zones limitrophes des provinces d’Alep et de Hama, occupés en grande partie par les groupes jihadistes takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham.

La tension est montée d’un cran la semaine passée lorsque dans un raid syrien contre les repères des groupes terroristes, des dizaines de militaires turcs ont été tués et blessés. La Turquie a riposté en bombardant des positions de l’armée syrienne, occasionnant des tués. Le samedi, elle a lancé une offensive baptisée Bouclier du printemps contre les positions de l’armée syrienne dans les deux provinces d’Idleb et d’Alep.

« Nos militaires sont en contact permanent. Le plus important est que nous nous dirigeons maintenant vers des négociations entre Poutine et Erdogan », prévues ce jeudi à Moscou, a ajouté Dmitri Peskov.

« La situation sur le terrain est analysée et évaluée par nos spécialistes militaires », a-t-il affirmé, précisant que l’armée russe veillerait à « garantir la sécurité des vols » au-dessus de la zone d’Idleb.

