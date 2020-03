« Ceux qui transforment la vie des gens et une épidémie comme le Coronavirus en une arme politique contre l’Iran sont volontairement ou pas, des criminels », a déclaré l’ambassadeur d’Iran à Paris.

Soulignant l’épidémie du Coronavirus en Iran et les efforts de certains personnes et pays pour abuser politiquement de ce sujet contre l’Iran, Bahram Ghassemi, ambassadeur d’Iran à Paris, a écrit sur sa page Twitter que « lutter contre le Coronavirus n’est pas limité à un pays ou à un centre précis. Cette lutte et son contrôle nécessitent un consensus mondial et une coopération toute azimute ».

« Ceux qui transforment la vie des gens et une épidémie comme le Coronavirus en une arme politique contre l’Iran, sont volontairement ou pas, des criminels », a précisé M. Ghassemi.

Source: ISNA