Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, confirme que son mouvement ne comptait pas sur les résultats des troisièmes élections israéliennes et nie totalement la présence de combattants du Hamas à Idlib ou dans toute autre région en Syrie.

Le chef du bureau politique du Hamas a déclaré ce mercredi que « tout affrontement turco-russo-iranien sur le sol syrien ne serait dans l’intérêt de personne », soulignant « le soutien du mouvement à la souveraineté de l’État syrien sur son territoire ».

Il a totalement nié « la présence de combattants du Hamas à Idlib ou dans toute autre région de Syrie », notant que « le conflit dans la région n’est pas dans l’intérêt de la cause palestinienne ».

Haniyeh a annoncé qu' »il attend demain de la réunion des présidents russe et turc de contenir l’escalade dans le nord de la Syrie ».

Le chef du Hamas a souligné que « seuls les Américains et les Israéliens sont impliqués dans une telle escalade pour renforcer leur hégémonie dans la région ».

Dans un autre contexte, Haniyeh a souligné lors d’une réunion avec les médias internationaux et locaux dans la capitale russe, Moscou, que le « Hamas » ne comptait pas sur les résultats des troisièmes élections israéliennes, expliquant que « la société israélienne tend vers l’extrême droite ».

Haniyeh a ajouté qu ‘ »il existe des dénominateurs politiques communs entre les deux grands blocs avec une légère différence dans les marges », notant que « les résultats des élections confirment qu’il n’y a rien de nouveau qui nous a surpris, car la compétition a eu lieu entre l’idéologie sioniste et l’armée israélienne dirigée par des généraux qui ont commis des massacres contre notre peuple palestinien ».

Haniyeh a souligné que « le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué avant les élections qu’il mènerait une opération d’annexion de la vallée du Jourdain et renforcerait la colonisation et qu’après les élections il établirait la domination sécuritaire et que le siège se poursuivrait ».

Source: Traduit d'AlMayadeen