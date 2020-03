Nouvelle évolution pour le nouveau coronavirus au Liban : 4 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Dans le monde, il a élargi son champ d’action, pour atteindre l’himalaya.

Selon le ministre libanais de la Santé, Hamad Hassan, le Liban est sorti de la phase de confinement du virus Corona et se dirige vers celle de sa propagation.

Lors d’un point de presse organisé ce vendredi 6 mars, Hassan a déclaré qu’un développement non calculé s’était produit au cours des dernières 48 heures. Il faisait allusion à des cas d’infection au coronavirus qui se sont infiltrés au Liban en provenance de pays non classés comme infectés.

« Nous avons 4 cas d’origine inconnue et nous travaillons pour les dépister », a-t-il souligné.

Auparavant, le Liban avait enregistré 16 contaminations, 15 sur des patients qui sont rentrés d’un voyage en Iran. Mais il n’y a eu aucun décès.

Le jeudi, la 16ème victime est une femme qui venait d’arriver de Londres.

84 décès dans le monde

Dans le monde, le coronavirus poursuit vendredi sa progression à travers le monde, l’OMS accusant certains pays de ne pas prendre la menace suffisamment au sérieux.

Le nombre de cas de contaminations flirte avec les 100.000: 85 pays et territoires ont relevé au moins 97.510 personnes infectées, et parmi elles, 3.346 en sont mortes, selon un bilan établi par l’AFP jeudi à 17H00 GMT.

Pour le vendredi, l’organisation mondiale pour la santé a rendu compte de 84 décès partout dans le monde. Dont 31 en Chine, le berceau de cette épidémie. C’est toutefois le chiffre le plus bas depuis le 27 février.

Le nombre de nouveaux cas s’élève à 143, en très légère hausse par rapport à la veille (139), portant le total à 80.552. Le pays a également fait état de 16 nouveaux cas de contamination importés.

Ailleurs, les Pays-Bas ont annoncé ce vendredi un premier mort, un homme de 86 ans hospitalisé à Rotterdam (sud).

Jusqu’à l’himalaya

En outre, le coronavirus élargit son champ d’action. Le Cameron, la Serbie, le Vatican, ont enregistré leur premier cas.

Le royaume himalayen isolé du Bhoutan a annoncé lui aussi vendredi son premier cas, un touriste américain. L’homme de 76 ans était parti de Washington le 18 février et a voyagé en Inde du 21 février au 1er mars. Il est arrivé au Bhoutan le 2 mars.

Aux Etats-Unis, dont le président s’est targué qu’il sera à l’écart, il est question de plus de 180 personnes qui ont été contaminées sur le sol américain par le Covid-19, qui y a fait au moins 12 morts, selon un bilan établi jeudi par l’AFP à partir des sources officielles. Un nouveau foyer de cas suspects s’est déclaré à bord d’un paquebot de croisière au large de San Francisco. Le Congrès américain a approuvé jeudi un plan d’urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus

Prévision pessimistes

Sur l’économie et les marchés financiers, les répercussions du coronavirus se font sentir de plus en plus.

En Allemagne, la bourse de Francfort est en chute libre et a lâché 3.40%

Idem pour l’Italie qui a perdu 3%.

Celle de Tokyo a baissé de 2.72%.

Quant aux prévisions éventuelles, le coronavirus pourrait coûter cette année 211 milliards de dollars aux économies d’Asie-Pacifique (S&P) et faire tomber sa croissance à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie, a averti vendredi S&P Global Ratings.

La chute brutale du trafic aérien dans le monde pourrait faire perdre jusqu’à 113 milliards de dollars de revenus aux compagnies, a alerté l’association internationale du transport aérien (Iata).

Sources: AFP, ANI

Source: Divers