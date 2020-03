Cheikh Nabil Qawouk, membre du Conseil central du Hezbollah, a affirmé lors d’une cérémonie commémorative tenue par le parti dans la Husseiniya de la ville de Midoun dans la Bekaa occidentale, en présence d’universitaires et de dirigeants du Hezbollah et de représentants de partis , que « l’un des fléaux que nous vivons au Liban est la crise financière et économique . Ce fléau afflige tous les Libanais et ne s’arrête pas aux frontières régionales, partisanes, politiques et sectaires, la crise financière que le Liban traverse aujourd’hui est la pire depuis son indépendance ».

Il a ajouté : »Nous avons traversé la guerre civile et la livre libanaise n’a pas été menacée d’effondrement comme aujourd’hui. Le Liban est dans un état d’extrême urgence et il y a un état d’alerte maximale chez les trois présidents et les ministres des forces politiques désireux de sauver la patrie, il y a une alerte afin de sauver le Liban de l’effondrement qui ne sert l’intêret de personne, c’est une responsabilité nationale, et donc toute entrave au travail du gouvernement à ce stade et tout abus et obstruction du travail du gouvernement dans son projet de sauvetage, a pour résultat d’accélérer l’effondrement économique ».

Et de poursuivre : « La responsabilité nationale dans cette phase sensible de l’histoire du Liban exige des décisions audacieuses, sur les plans judiciaire, financier et économique. Toutes les forces politiques sont tenues de prendre des décisions nationales responsables, et la situation ne supporte pas les contradictions ou le règlement des comptes, car cette opportunité disponible ne se reproduira pas, nous sommes confrontés à une seule opportunité et à un seul temps. Il y a un gouvernement qui s’occupe de l’arrêt de l’effondrement, et tout le monde devrait l’aider ».

Et de conclure : ‘Nous sommes en première ligne pour aider, mais avec des conditions. Nous ne pouvons pas travailler pour arrêter l’effondrement avec des mesures qui se font au détriment des classes pauvres. Nous ne pouvons pas prendre de décisions au sein du gouvernement concernant l’argent des dépositaires. Nous n’acceptons pas qu’il y ait des décisions financières adoptées dans l’intérêt des banques ou au profit des créanciers à l’étranger , pire, au détriment des fonds des dépositaires libanais. C’est une ligne rouge et nous resterons en position de responsabilité pour sauver notre pays ».

Source: Al-Manar