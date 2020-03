Le chef du Conseil révolutionnaire suprême du Yémen, Mohammed Ali al-Houthi, a répondu sur sa page Twitter au ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui a appelé à une baisse des tensions au Yémen au moment où son pays agit comme un allié de Riyad et est impliqué dans les bombardements qui visent systématiquement les civils dans ce pays le plus pauvre de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, voire le monde.

« Dominic Raab est sur la mauvaise route. Il devait avant tout appeler au calme, rencontrer des experts britanniques et américains dans la salle des opérations conjointes depuis où on commande les frappes meurtrières, en faisant augmenter les tensions », c’est en ces termes qu’il réagit sur sa page twitter.

Sur un ton ironique, cette haute autorité du mouvement populaire d’Ansarullah, a indiqué qu’« il vaut mieux également que le ministre britannique des Affaires étrangères reçoive le rapport sur le chasseur Tornado », faisant référence à la destruction d’un avion de chasse britannique de type Tornado au cours des deux dernières semaines dans le ciel de la province d’al-Jawf au Yémen.

Le responsable yéménite a souligné: « Nous sommes d’accord avec monsieur le ministre sur la cessation de l’agression criminelle, pas sur sa réduction, d’où la différence ».

La proposition de la désescalade et de la réduction des tensions au Yémen avancée par le ministre britannique des Affaires étrangères intervient au moment où l’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarullah mènent des opérations à grande échelle dans les provinces d’al-Jawf et de Maarib depuis le mois dernier. Il est utile de rappeler qu’elles ont réussi à libérer la région stratégique de Nehm et la ville d’al-Hazm (chef-lieu de la province d’al-Jawf). Elles sont désormais à sept kilomètres de la ville stratégique de Maarib en tant que foyer d’influence du parti al-Islah, un allié « frériste » du prince héritier saoudien, Ben Salmane.

Source: Avec PressTV