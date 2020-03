Des mercenaires soutenus par les Emirats ont mené dimanche 8 mars une série d’arrestations dans la ville côtière de Mokha, à l’ouest du Yémen.

« Ces arrestations interviennent après un sit-in des pêcheurs qui protestaient contre la saisie de leurs pirogues et leur interdiction d’effectuer leur travail », a rapporté une source yéménite citée par le site arabe AlQuds al-Arabi.

Et de poursuivre: « Six habitants de Mokha ont été détenus par ces mercenaires et plusieurs autres sont traqués. Les forces soutenues par les Emirats accusent les pêcheurs d’agir comme des cellules dormantes en faveur d’entités hostiles qu’ils n’ont pas mentionnées ».

Sur le terrain, les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont progressé dans la province de Jawf. Elles ont pris le contrôle des régions de Mahachima et Salliya dans les districts de Khab et Chaaf, malgré les raids intensifs de la coalition saoudienne, a rapporté la chaine AlMayadeen.