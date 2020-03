Benny Gantz, le principal rival du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, va être placé sous protection rapprochée à la suite de menaces sur internet, a annoncé le Shin Beth, le service de sécurité intérieure.

« Le Premier ministre a approuvé la recommandation du Shin Beth d’assurer une protection rapprochée de M. Gantz », a indiqué mardi le service de sécurité.

La protection de M. Gantz, chef du parti centriste « Bleu-Blanc », est jusque-là assurée par le service de sécurité du Parlement et avait déjà été renforcée après qu’il eut été insulté et menacé pour avoir dit vouloir former un gouvernement avec le soutien des partis arabes israéliens.

Gantz a relayé samedi sur Twitter un message disant qu’il devait « être assassiné comme Rabin », en référence à l’assassinat du Premier ministre travailliste Yitzhak Rabin en 1995 par un extrémiste juif, après une campagne haineuse contre lui d’une partie de la droite israélienne, alors menée par M. Netanyahu.

Benjamin « Netanyahu, arrête cette incitation à la violence, ne dis pas que tu n’étais pas au courant » des menaces en ligne, a commenté M. Gantz sur Twitter.

En ‘Israël’, seuls le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et le président de la Knesset bénéficient d’une telle sécurité.

Gantz et Netanyahu mènent actuellement des tractations pour tenter de rallier des députés à leurs blocs car ni l’un ni l’autre n’est parvenu à obtenir l’appui de 61 parlementaires, seuil requis pour la formation d’un gouvernement.

Les dirigeants de Blanc Bleu ont rencontré, le mardi après-midi 11 mars, le président d’Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, et ont qualifié la réunion de « positive et substantielle ».

Les quatre députés, Benny Gantz, Yair Lapid, Moshe Ya’alon et Gabi Ashkenazi ont pris une photo avec Lieberman à la fin de la réunion, qu’ils ont diffusée sur les réseaux sociaux.

Gantz et M. Lieberman se sont rencontrés lundi et se sont engagées à coopérer afin d’empêcher une quatrième élection.

Sources: Médias israéliens + AFP