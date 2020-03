Le ministère russe de la défense a qualifié d’exagération les affirmations du président turc sur la destruction par des drones turcs de 8 systèmes antiaériens Pantsir syriens lors de l’escalade militaire intervenue fin février début mars dans la province d’Idleb.

«Il y a à présent à Idleb des Pantsir. Nous en avons détruit huit à l’aide de nos drones. Ce sont d’importants systèmes DCA qui coûtent très cher», avait affirmé Recep Tayyip Erdogan, selon le journal turc Sabah, cité par l’agence russe Sputnik.

« Les estimations données par M. Erdogan sur l’efficacité de combat des drones dans la province d’Idleb et dans lesquelles il argue avoir détruit 8 systèmes antiaériens Pantsir ne sont pas justes et sont exagérées », a objecté le ministère russe dans un communiqué.

Et d’assurer que ces systèmes étaient toujours en action surtout dans la région de Damas.

En outre, et selon le site d’information militaire russe Avia-pro, malgré l’utilisation de véhicules aériens sans pilote et de chasseurs modernes par l’armée turque pour vaincre les systèmes de défense aérienne syriens, il est devenu connu qu’en deux semaines, l’armée de l’air turque n’a pu détruit aucun système de défense aérienne Bouk.

Selon la source, au tout début des attaques aériennes turques contre les systèmes de défense aérienne syriens, l’un des systèmes de missiles antiaériens a en effet été attaqué, mais pour des raisons inconnues, le missile a touché le système de défense aérienne sans causer de dommages importants à ce dernier.

