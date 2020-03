Nouvelle révélation sur les systèmes de guerre électronique russes déployés en Syrie et qui ont joué un rôle important dans la dernière bataille dans la province d’Idleb, où la Turquie a interféré ses troupes : selon des sources sur les réseaux sociaux, la Russie a déployé ses systèmes de guerre électronique les plus puissants et à longue portée en Syrie, en particulier les systèmes « Krasukha-2 » et « Krasukha-4 », qui, selon certains, auraient procédé à l’annihilation des drones turcs, avions et missiles de croisière.

Plus tôt, le site d’informations militaire russe Avia.pro a déjà signalé que la cause de la futilité des avions de combat turcs était les systèmes de guerre électronique russes, en particulier, les systèmes de guerre électronique de Krasukha avaient été mentionnés, cependant, si l’on supposait que nous ne parlions que d’un seul type d’un tel complexe, il s’est avéré que, en plus du système Krasukha-4, qui a déjà été vu en Syrie, le système Krasukha-2 y était également présent.

Grâce à ces systèmes, les drones turcs ont pu être détournés hors de leurs trajectoires, et pour la même raison, les drones turcs et les chasseurs F-16 n’ont pas pu frapper efficacement des cibles au sol – selon un certain nombre de sources, seulement 10% des missiles lancés par l’aviation turque ont pu toucher des cibles.

Les experts notent que le déploiement de deux types de systèmes «Krasukha » en Syrie indique immédiatement que la Russie a sérieusement abordé la question de la sécurité de l’armée syrienne, ayant démontré l’efficacité de ses systèmes de guerre électronique.

Plus tôt, le site avia-pro avait fait état de la présence en Syrie de l’avion de brouillage Ilyushin Il-22PP qui a joué un rôle essentiel pour neutraliser la force aérienne turque. Toutefois, l’aviation turque est parvenue a abattre trois avions militaires syriens.