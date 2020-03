Le guide suprême de la révolution islamique l’ Ayatollah Ali Khamenei, et commandant en chef des forces armées, a adressé ce jeudi 12 mars un important décret au chef d’état-major des forces armées, le général de brigade, Mohammad Baqeri, texte dans lequel il parle d' »une possible attaque biologique » contre le pays.

Dans son décret, l’Ayatollah Khamenei rend hommage aux « efforts inlassables des forces armées » visant à contrer l’épidémie de Covid-19 tout en soulignant la nécessité pour ces forces de s’organiser en une « base de campement sanitaire » à l’effet d’enrayer l’épidémie : » cette mesure pourrait revêtir l’aspect d’un exercice de défense biologique et renforcer notre puissance et autorité nationale dans la mesure où l’épidémie de Covid-19 serait, selon une certaine lecture, une attaque biologique ».

Plus loin dans son décret, le Leader de la Révolution islamique recommande au chef d’état-major de multiplier les centres de soin tels que des « hôpitaux de campagne, les centres de convalescence et de procéder à une répartition des tâches et des missions entre les différentes organisations et secteurs des forces armées.

« Le commandement des forces armées devra agir de concert avec le ministère de la santé. Puisse Allah et l’Imam occulté restituent à la nation iranienne la santé et lui préservent la sécurité », écrit aussi le Leader.

Source: Médias