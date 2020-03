L’armée américaine est en train de mener des frappes aériennes contre les factions de la résistance irakienne, au lendemain de la mort de deux Américains et d’un Britannique dans une attaque à la roquette, a indiqué jeudi soir une source militaire américaine à l’AFP.

« L’opération est en cours » et vise notamment des stocks d’armes, a précisé cette source ayant requis l’anonymat, sans donner le lieu des frappes.

Selon des sources locales en Irak, rapportées par la chaine satellitaire alMayadeen, des drones ont visé le siège des factions HashdalChaabi à Bassorah, Karbala, SalahEddin et BabEl, accompagnés d’un intense survol des chasseurs Us au-dessus des zones ciblées, mais aussi dans le ciel de Bagdad et de Jurf Al-Sakhr.

Selon des médias irakiens, la plupart des factions de la résistance irakienne s’attendaient à une riposte US, et donc la plupart de leurs quartiers généraux ont été évacués avant le bombardement américain.

Des bombardements répétés visent en ce moment le quartier général du général de division Ali alakbar, près de l’Université de Karbala.

