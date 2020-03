Le secrétaire générale du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah s’est exprimé sur la question du coronavirus, « désormais le premier souci de toute l’humanité » à travers un discours télévisé dans lequel il a comparé « la bataille contre le coronavirus de guerre mondiale », qui incombe à chaque individu d’assumer ses responsabilités.

Dans cette bataille, le SG du Hezbollah a souligné que « tout le monde a un rôle à remplir car, contrairement aux autres batailles politiques ou militaires ou économique ce sont d’habitude des gens qualifiés qui assument la responsabilité d’affronter de telles batailles ».

Il a expliqué que « l’ennemi dans cette bataille est un virus dont on ne connait pas encore tout sa personnalité», ajoutant que « notre choix dans cette bataille –comme dans toute autre bataille – est la résistance face à cet ennemi, et non de s’abandonner au désespoir car face à un ennemi qui vise votre vie, deux buts s’imposent à chacun : empêcher sa propagation et soigner les contaminés ».

Il a rappelé que « notre devoir religieux premier et primordial sur lequel nous serions jugés, c’est le devoir de préserver sa vie, celle des siens, celle de son entourage et celle de son peuple » et dans ce cas il faut respecter de manière stricte toutes les mesures sanitaires imposées par le gouvernement libanais ».

Au point d’exprimer son soutien à toute décision émanant du gouvernement libanais concernant « l’instauration de l’état d’urgence au Liban ».

Sur la question irakienne, son éminence a qualifié « l’agression US d’acte idiot , d’arrogant, lourd de conséquences » pour l’occupation américaine en Irak.

Principaux points de son discours :

Je vais parler de cette pandémie, car coronavirus est désormais le premier souci de tout le monde sur la Terre, et ce avant toutes les autres questions.

Je ne peux pas parler en tant qu’expert médical sur cette question, par contre je compte l’aborder sous le titre des responsabilités.

Sachez que nous sommes confrontés à une bataille, cette bataille est comparable à celle d’une guerre mondiale car pas un Etat dans le monde n’est pas confronté à ce virus, d’ailleurs ce n’est pas pour rien que l’OMS l’a qualifié de pandémie.

Or, dans cette bataille, comme dans toute bataille, et là je parle en tant qu’expert en matière de bataille de résistance, il y a un ennemi et il y a des cibles, et dans toute bataille d’habitude, la première chose qu’on fait c’est d’identifier l’ennemi, afin de définir les moyens de défense et de résistance. Dans ce cas, l’ennemi est un virus dont on ne connait pas encore toute sa puissance, sa personnalité, mais son danger est devenu évident, car il menace directement la vie des gens.

Il ne s’agit pas d’un ennemi qui t’impose une guerre psychologique ou économique que tu peux gérer dans un lieux géographique précis ou dans un cadre précis, sa menace traverse toutes les frontières, atteint tous les continents, touchent toutes les races, les catégories sociales, les confessions, cet ennemi ne s’arrête pas à un nombre précis de morts, ils tuent sans compter, .

Les médias américains parlent de dix millions de vies menacés aux usa. Donc nous sommes face un ennemi menaçant et il est important d’en prendre conscience afin de pouvoir assumer nos responsabilités et notre rôle dans la lutte contre cet ennemi..

Le plus dangereux dans cet ennemi n’est pas qu’il menace l’économie ou l’année scolaire ou universitaire, ce genre de questions sont récupérables, mais la vie des gens n’est pas récupérable quand on meurt c’est fini, c’est terminé..

Dans cette bataille, il y a une évidence incontournable qui s’impose : l’obligation d’affronter cet ennemi, le choix est donc la résistance face à cette ennemi, le choix n’est certes pas de d’abandonner ou de baisser les bras ou d’observer et d’attendre sans agir, la décision doit être la confrontation et la résistance.

La responsabilité de la confrontation et de la résistance doit être générale et publique, ainsi pour ce qui est du Liban, la responsabilité revient à l’Etat libanais, au gouvernement libanais, aux ministres , à la Justice, au Parlement, à l’armée libanaise, à la police, à toutes les institutions publiques, mais aussi au peuple libanais qui doit assumer sa responsabilité, aux- non-libanais qui vivent sur le territoire libanais, les migrants syriens, les refugies palestiniens dans les camps, tous ont la responsabilité de lutter contre la propagation de ce virus ..

Dans cette bataille tout le monde a un rôle, contrairement aux autres batailles politiques ou militaires..

Dans les premiers rangs de cette bataille se trouvent le ministère de la santé, les hôpitaux, les médecins, bref tout le cadre médical, il faut les considérer comme des combattants réels..

Le but dans cette bataille c’est de pouvoir définir notre rôle dans cette bataille, en attendant de trouver un remède à cette bataille, le but est de limiter et d’empêcher la propagation de ce virus, et de réduire la perte de vies humaines, c’est très important.

Deux buts et donc deux moyens de résistance : empêcher la propagation et soigner les contaminés. Et il est possible de réaliser ses buts.

Théoriquement et pratiquement c’est possible d’empêcher la propagation de ce virus, la Chine semble y réussir.

Pour le deuxième but, le traitement est possible, on peut guérir de ce virus, la guérison est possible théoriquement et pratiquement.

Donc les deux buts sont réalisables, certes cela exige de la volonté, de de la patience, de l’endurance etc.

A la lumière de cette présentation, il convient de définir certaines actions à prendre :

Source: AlManar