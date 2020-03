La Chine a publié le vendredi 14 mars un rapport sur les violations des droits de l’homme aux Etats-Unis.

Le rapport, intitulé « Bilan des violations des droits de l’homme aux Etats-Unis en 2019″, indique que les faits détaillés dans le document indique qu' »au cours des dernières années, en particulier en 2019, la situation des droits de l’homme aux Etats-Unis était mauvaise et s’était détériorée ».

Le rapport a été publié par le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat sur la base de données publiées, de reportages de presse et de résultats de recherche.

Composé d’une préface et de sept chapitres, il présente en détail les faits relatifs aux violations des droits de l’homme aux Etats-Unis concernant les droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques, la discrimination subie par les minorités ethniques, la discrimination et la violence contre les femmes, les conditions de vie des groupes vulnérables et les abus subis par les migrants, ainsi que les violations des droits de l’homme des Etats-Unis dans d’autres pays.

Source: Xinhua