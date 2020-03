Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine continuera à fournir une assistance pour soutenir l’Iran dans sa lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Le journal « China Daily » et le service francophone de l’agence de presse Xinhua ont publié le message de solidarité que le président chinois a adressé à son homologue iranien.

Le président chinois, Xi Jinping, a présenté ses condoléances au nom du peuple chinois et du gouvernement à M.Rohani pour les victimes du Covid-19.

Soulignant que « la Chine et l’Iran sont des partenaires stratégiques globaux et que leurs peuples jouissent d’une amitié traditionnelle », M. Xi a rappelé que « le gouvernement et le peuple iraniens ont fourni un soutien et une aide sincère et amicale à la Chine dans sa lutte contre l’épidémie ».

« Nous sommes prêts à soutenir l’Iran dans la lutte contre le coronavirus et nous y avons envoyé des équipements médicaux et des équipes de santé spécialisées « , a poursuivi le président chinois.

Le service francophone de l’agence de presse Xinhua a rapporté que le président chinois a annoncé dans ce message que: « La Chine est prête à intensifier sa coopération avec l’Iran pour contrer l’épidémie. Je suis convaincu que le gouvernement et le peuple iraniens gagneront la bataille contre l’épidémie. »

Le ministère iranien de la santé a déclaré samedi 14 mars que jusqu’à présent, 12729 personnes ont été infectées en Iran par le Coronavirus, dont 611 sont mortes.

À noter que 4339 patients sont déjà guéris grâce aux sacrifices des médecins et des infirmiers iraniens mobilisés dans la lutte nationale contre le Coronavirus, en dépit des sanctions US sur l’achat des équipements médicaux.

Sources : IRNA + Xinhua