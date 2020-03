Des médias chinois ont indiqué que les autorités chinoises disent qu’un vaccin contre le coronavirus sera prêt le mois prochain pour les situations d’urgence et les essais cliniques.

Selon le South China Morning Post, huit instituts du pays travaillent sur cinq approches des inoculations pour lutter contre le COVID-19.

« Selon nos estimations, nous espérons qu’en avril certains des vaccins entreront dans la recherche clinique ou seront utiles dans des situations d’urgence », a déclaré vendredi Zheng Zhongwei, directeur du Centre de développement scientifique et technologique de la Commission nationale de la santé.

Alors qu’il faudrait au moins 12 à 18 mois pour s’assurer que les vaccins sont sûrs pour le grand public, en vertu de la loi chinoise, ils peuvent être déployés plus tôt pour une utilisation urgente dans une urgence de santé publique majeure, tant que les avantages l’emportent sur les risques.

Selon M. Zhongwei «des progrès importants ont été réalisés dans la composition du vaccin mRNA et des expériences effectuées sur les souris ont permis de développer des anticorps précis capables de combattre le coronavirus.

Une course contre la montre est livrée entre les différents pays qui travaillent sur la fabrication du vaccin en question, tant les enjeux sanitaires et financiers sont importants. Il s’agit entre autre des Etats-Unis et de l’Allemagne.

Le dimanche 15 mars, des médias allemands ont rapporté que le président Donald Trump tente de s’attirer les scientifiques allemands et la société pharmaceutique qui travaille sur le vaccin à l’avantage des USA exclusivement. En leur proposant d’importantes sommes d’argent. L »information a été confirmée ce lundi par le gouvernement allemand.

