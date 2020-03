Le guide de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, aemis une fatwa selon laquelle « les décisions du Comité national de lutte contre Corona devaient être respectées ainsi que l’interdiction de voyage pour empêcher la propagation du virus ».

Au sujet des voyages pendant l’épidémie du virus et de la façon d’exécuter la prière lors de ces voyages inutiles, Son Éminence a été interrogée: Bien que des fonctionnaires respectables empêchent les gens de voyager dans les circonstances actuelles de la propagation du coronavirus, le voyage sera-t-il un voyage-pêché, et lors de tels voyages, est-ce que la prière doit être totale?

La réponse: « si le personnel national et le ministère de la Santé interdisent les voyages inutiles et les déplacements inutiles, il n’est pas nécessaire de faire ce voyage, et les prières de ces voyages sont exigées dans leur intégralité ».

Source: Traduit du site alAlam