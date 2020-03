L’Europe a dépassé mercredi l’Asie en nombre de décès dus au coronavirus, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de données officielles.

Mercredi à 11h00 GMT, l’Europe recensait au moins 3.421 morts, soit plus qu’en Asie (3.384) où la Chine est le berceau de la pandémie. L’Italie, pays européen le plus touché, enregistrait 2.503 morts.

Des millions de personnes sont placées en confinement général en Europe, dorénavant l’épicentre de la pandémie selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Union européenne a fermé mardi ses frontières extérieures pour trente jours afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

En Espagne, l’épidémie poursuit sa progression spectaculaire. Ce pays compte désormais plus de 13.700 cas et près de 600 morts, selon un nouveau bilan communiqué mercredi à la mi-journée par les autorités.

C’est le deuxième plus touché en Europe et le quatrième dans le monde.

Plus de 2.500 nouveaux cas et 117 morts ont donc été enregistrés en 24 heures.

774 personnes sont par ailleurs en soins intensifs tandis que 1.081 ont été guéries.

En France, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé 175 décès (27 de plus que la veille) et 7.730 personnes testées positives (1.000 nouveaux cas en 24 heures).

699 patients dans un état grave étaient en réanimation (contre 400 dimanche) sur 2.579 malades hospitalisés, selon le dernier bilan de mardi soir, et certains services d’urgence sont saturés.

La présidente de la Commission européenne a admis dans une interview au quotidien allemand Bild que les responsables politiques avaient tous « sous-estimé » l’ampleur du danger. « Il s’agit d’un virus qui va nous occuper encore longtemps », a prévenu Ursula von der Leyen qui espère un vaccin « avant l’automne ».

