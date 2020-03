Les autorités d’occupation israeliennes refusent d’imposer des mesures préventives pour protéger les détenus palestiniens qui ont décidé de retourner les repas et de fermer les sections pendant deux jours en signe de protestation.

Selon une déclaration du comité des détenus, l’administration pénitentiaire a retiré un certain nombre d’achats dans les cantines pénitentiaires, y compris du matériel de nettoyage de base pour lutter contre l’épidémie de virus Corona, en plus d’une décision d’isoler un certain nombre de détenus sous prétexte de prévenir la propagation du virus.

Selon le communiqué, l’administration pénitentiaire a suspendu les examens médicaux au lieu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus.

Commentant la question, le chef du comité des détenus palestiniens, Qadura Faris, a confirmé que le centre d’enquête de Jalameh avait été fermé en raison d’un cas confirmé de corona.

Fares a souligné que « la négligence des autorités d’occupation à l’égard des conditions de détention dans les prisons est une source de préoccupation et de violation des droits de l’Homme ».

Source: Farsnews