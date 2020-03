Le porte-parole des forces yéménites le général Yehya Sarii

Le porte-parole des forces yéménites (armée + Ansarullah) le général Yehya Sarii a affirmé que la libération de la province de Jawf (nord) de la présence des forces saoudo-US et de leurs mercenaires a renforcé la position militaire de nos troupes, peuple et dirigeants.

Le général Sarii a révélé, mercredi 18 mars, les détails de cette opération d’envergure où la Résistance a dévoilé pour la première fois ses capacités à abattre des avions supersoniques, rapporte le site iranien francophone PressTV.

Il a expliqué qu’« en représailles aux raids aériens de la coalition saoudienne contre les zones résidentielles yéménites, l’unité de drones des forces yéménites a effectué 54 opérations dont 33 ont visé des cibles militaires et économiques sur le sol saoudien. Les sites gaziers et pétroliers ont été visés, tous d’une importance stratégique pour le régime saoudien ».

Et d’ajouter : « Des centaines de mercenaires de la coalition dépêchés des régions (frontalières saoudiennes) de Najrane, Jizane et Assir ont tenté, sur fond de pas moins de 250 frappes aériennes, de contrer notre avancée mais nos missiles Nakal, Qassim et Badr ont eu raison de l’ennemi qui a subi des dégâts et pertes considérables, bien qu’il tente de masquer la réalité et de censurer les coups aux drones qu’il a essuyé ».

Le général Sarii a ensuite salué les performances de la DCA yéménite qui a réussi à repousser des « dizaines de raids au dessus d’al-Jawf ».

Le porte-parole des forces armées yéménites a également salué les tribus d’al-Jawf pour « avoir joué un rôle important dans ces récentes victoires ».

« La Résistance yéménite ne ménage aucun effort pour libérer chaque parcelle du pays », a-t-il insisté.

Il y a deux semaines, l’armée et Ansarullah ont repris le contrôle du chef-lieu de la province d’al-Jawf et s’apprêtent à libérer la région pétrolifère de Maareb.

Lors de cette opération héroïque, les combattants yéménites ont réussi à libérer 2 500 kilomètres carrés des régions que les mercenaires de la coalition avaient occupées d’autant plus que des milliers d’entre eux ont été tués, blessés ou capturés. En outre, des centaines d’équipements militaires ont été détruits ou saisis par les combattants yéménites.

Ces combats sont similaires à ceux qui ont eu lieu sur le front de Nehm (est de Sanaa) au cours de laquelle les mercenaires de la coalition ont essuyé une défaite cuisante.

Pendant les trois dernières années, la coalition saoudienne a, à maintes reprises, tenté de prendre en vain le contrôle de Nehm afin de s’approcher de Sanaa.