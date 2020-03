Le bourreau de Khiam, Amer Fakhoury aurait été évacué par un hélicoptère américain depuis l’ambassade américaine au Liban.

Selon plusieurs médias libanais, l’appareil de type V22 a atterri ce jeudi dans l’enceinte de l’ambassade américain pour quelques minutes, avant de décoller de nouveau.

Le lundi 16 mars, le Tribunal militaire libanais a décidé d’acquitter pour prescription l’ancien commandant du camp d’incarcération et de torture qui avait été installé dans la localité du sud Liban, al-Khiam, par l’entité sioniste et la milice collaboratrice Armée du Liban sud (ALS) durant l’occupation israélienne du sud-Liban.

Fakhoury est accusé de meurtres, tentatives de meurtre, enlèvements et tortures à partir de 1985.

Il a été condamné par contumace en 1996 à 15 ans de prison pour collaboration avec l’ennemi sioniste.

Il a été arrêté le 12 septembre 2019, alors qu’il venait d’arriver des Etats-Unis où il réside depuis qu’il a quitté le Liban avant la libération en l’an 2000, pour se rendre en Palestine occupée.

Fakhoury est poursuivi dans une autre affaire par le juge d’instruction de Beyrouth, Bilal Halawé pour une plainte portée contre lui par d’anciens détenus du camp de Khiam qui l’accusent de séquestration et de torture.

L’avocat des ex-détenus libanais de cette prison Hassan Bazzi a assuré la télévision libanaise al-Mayadeen Tv qu’une procédure sera entamée pour poursuivre en justice tous ceux qui ont contribué à la libération de Fakhoury, et à son évacuation du Liban.

Pour sa part, l’ex détenu libanais de cette prison Abbas Kabalane a qualifié la décision du tribunal militaire de « trahison ».

Selon lui, Fakhoury n’est pas atteint d’un cancer, comme le prétendent les responsables de l’ambassade américaine, qui ont exercé des pressions énormes sur le Liban pour son acquittement.

« Le collaborateur Fakhoury n’est pas malade. Son dossier médical a été fabriqué de toutes pièces », a-t-il accusé.

Un autre ex-détenu, Nabih Awada a accusé le pouvoir judiciaire libanais d’avoir donné à l’ennemi un instrument d’innocence après avoir blanchi Al-Fakhouri. « Nous ne nous tairons pas à ce sujet », a-t-il averti.

Le Hezbollah a fermement condamné la décision d’acquittement de Fakhoury, assurant qu’il aurait mieux pour les juges qui l’ont prise de démissionner.

Source: Divers