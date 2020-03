Le Bloc parlementaire du Hezbollah a condamné dans un communiqué, à l’issue de sa réunion hebdomadaire, « le président et les membres de le comité juridique du tribunal militaire pour avoir accepter de se soumettre aux demandes de l’administration américaine de libérer un collaborateur avec l’ennemi israélien, un agent de l’entité sioniste, un traître à son pays, un boucher contre son peuple , Amer al-Fakhouri ».

Le bloc a appelé « le tribunal militaire à conduire à la justice les juges et à récompenser les autres juges qui ont tenté de traiter avec cette affaire conformément à la loi en préservant leur honorable patriotisme « , soulignant que « la dignité de tous les Libanais a été insultée par cette décision politique ignoble et vile « .

Le bloc a souligné que » l’animosité de notre peuple résistant envers l’empressement de l’administration américaine à défendre l’entité sioniste et ses agents, s’est multipliée encore plus , une haine et un rejet total envers sa politique oppressive et injuste , et aussi une détermination renforcée à résister et à défendre le pays et à protéger sa souveraineté ».

D’un autre côté, le bloc a appelé « les citoyens et tous les résidents du territoire libanais à assumer pleinement leurs responsabilités nationales et humanitaires en s’engageant et en appliquant une discipline volontaire à respecter totalement les mesures ordonnées par le gouvernemnet libanais dans l’intérêt de leur sécurité et de leur santé ».

Le bloc a ajouté: « Le devoir nous incite à réitérer notre appel à tous les Libanais et à leurs amis et aux amis du Liban que ce soit des États, des forces politiques et des ONG, à fournir dans la mesure du possible, toute assistance médicale et sanitaire qui puisse contribuer à renforcer les capacités de l’Etat et de ses institutions pour résoudre ce problème et servir les personnes infectées jusqu’à ce leur rétablissement ».

Le bloc a réiteréqu’il « soutenait fermement les mesures du gouvernement, » mettant « tout son potentiel à la disposition du comité national de lutte contre le coronavirus », soulignant que « le moment est venu pour une coopération positive et non pour se lancer dans des enchères politiques de bon marché ».

Source: Al-Manar