L’Iran célèbre, ce 20 mars, son Nouvel An, année 1399 de l’hégire solaire. Le Leader de la Révolution islamique vient de présenter comme tous les ans ses meilleurs vœux à « une nation qui tout au long des 12 derniers mois a courageusement surmonté les « épreuves les plus dures, et ce, sans sourciller » : « Ce fut une année difficile marquée à son début par de vastes inondations et à sa fin, par une vaste épidémie ».

Le Leader de la Révolution islamique et commandant en chef des forces armées iraniennes a félicité toute la nation, notamment les familles des martyrs et des mutilés de guerre et ceux et celles qui, au risque de leur vie, travaillent dans le secteur de la santé pour vaincre la pandémie » avant de baptiser la nouvelle année du calendrier iranien « année de l’élan de production ».

« L’année qui vient de s’achever était une année tumultueuse pour la nation iranienne. L’année dernière a commencé par l’inondation et a fini par le coronavirus et nous avons aussi vécu différents événements tels que le séisme et les nouvelles sanctions, mais le pire événement que nous avons vécu était l’assassinat lâche du célèbre général de corps d’armée iranien, le martyr Soleimani », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Et d’ajouter : « L’année dernière, nous avons vécu une année difficile. Le peuple avait pas mal de problèmes, mais aux côtés de ces problèmes, la nation iranienne a enregistré aussi beaucoup de succès ».

« Parmi les beaux événements qui ont eu lieu pendant l’année 1398, on peut faire allusion à la mobilisation des Iraniens pour prêter main-forte aux habitants des régions sinistrées par l’inondation ainsi qu’à l’impressionnante participation des dizaines de millions d’Iraniens aux funérailles du martyr Soleimani qui était sans précédent dans le monde ainsi que dans l’Histoire de notre pays. Ces deux événements étaient un autre exemple flagrant de la dignité de la nation iranienne », a souligné le Leader de la Révolution islamique.

Et d’ajouter: « les actes de dévouement remarquables et appréciables du personnel de la santé pour lutter le coronavirus constituaient une autre réussite pour la nation iranienne, pendant l’année dernière ».

« Les efforts inlassables du personnel du secteur de la santé, c’est-à-dire les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les directeurs et les fonctionnaires des centres médicaux ainsi que les services rendus par les volontaires, c’est-à-dire les étudiants, les étudiants des écoles théologiques et les bassijis mettent tous en évidence la dignité et l’honneur de la nation iranienne », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Il a réaffirmé que les épreuves vécues par la nation iranienne étaient des épreuves difficiles tout en ajoutant qu’une nation pouvait se renforcer et acquérir davantage de pouvoir et de crédit en surmontant puissamment les difficultés. « C’est ce que la nation iranienne a fait et fera désormais », a-t-il souligné.

L’Ayatollah Khamenei a assuré que des efforts inlassables se poursuivaient dans différents secteurs du pays, dont les secteurs scientifique, de recherche, social, étatique et judiciaire.

Concernant ce Nouvel An, baptisé année de « l’élan de production », le Leader de la Révolution islamique a déclaré : « Il existe des rapports authentiques sur la reprise des activités dans des usines qui avaient été fermées, la hausse des capacités de production de certaines usines, les activités de plus en plus sérieuses des entreprises à forte intensité de connaissance et de l’élan des recherches étant à l’origine de la production. Ces rapports montrent que la production a connu un certain rebond pendant l’année dernière bien que la vie quotidienne du peuple n’en ait pas encore ressenti les effets. Il faut multiplier la production pour qu’elle améliore la vie des Iraniens ».

Il a souligné que l’élan de production mettrait définitivement fin aux problèmes économiques.

« Ayant leurs propres préjudices, les sanctions avaient également des avantages. Par exemple, les sanctions nous ont poussés à produire ce dont nous avons besoin grâce aux capacités du pays ».

Le Leader de la Révolution islamique a appelé le Parlement et ses centres de recherche, le pouvoir judiciaire, les sociétés à forte intensité de connaissance et les jeunes Iraniens à contribuer à la réalisation des programmes destinés à concrétiser le mot d’ordre de ce Nouvel An, baptisé, année de « l’élan de production ».

