L’ancien bras droit du collaborateur libanais Amer Fakhoury a été abattu ce dimanche matin dans la localité Mié Mié, à l’est de la ville de Saïda au sud du Liban.

Selon les médias libanais, deux inconnus ont ouvert le feu sur Antoine Hayek qui se trouvait dans son magasin et l’ont tué de deux balles dans la tête, avant de s’enfuir. Le maire de la localité a fait savoir que Hayek a été abattu avec deux revolvers différents.

Caporal à la retraite, Hayek faisait partie des tortionnaires de la prison de Khiam, qui était dirigée par la milice collaboratrice Armée du Liban-Sud, pour le compte de l’occupation israélienne, avant le retrait en l’an 2.000. Des centaines de résistants et d’habitants du sud du Liban y avaient été séquestrés et torturés et certains ont succombé sous la torture.

Il faisait aussi partie des compagnons de route de Fakhoury, précise le journal libanais an-Nahar, l’ex-directeur de la prison qui a été évacué le mardi 17 mars dernier par les Etats-Unis, après que le Tribunal militaire libanais a suspendu les poursuites contre lui et l’a acquitté, sous des pressions américains énormes.

hayek avait fui le Liban lors de la libération en l’an 2000, puis y est retourné ultérieurement pour être jugé et acquitté par le Tribunal militaire, après le renoncement aux poursuites contre lui pour prescription en 2003.

Les ex-détenus libanais de cette prison l’accusent d’avoir tué deux détenus dans cette prison, en jetant une bombe contre eux.

