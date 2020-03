L’Union européenne a décidé de braver les sanctions américaines contre l’Iran et d’aider ce pays pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Selon l’agence France Press, l’Union veut envoyer 20 millions d’euros d’aide à l’Iran où, selon un bilan officiel lundi, le Covid-19 a coûté la vie à 1.812 personnes tandis le nombre de cas déclarés a grimpé à 23.049.

Cette position a été exprimée par le chef de la diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell, qui a aussi souligné que l’UE soutiendrait les demandes de financements du Fonds Monétaire International (FMI) soumises par l’Iran et le Venezuela, pays également visé par des sanctions américaines.

« Nous allons soutenir cette demande, car ces pays sont dans une situation très difficile, principalement due aux sanctions américaines qui les privent de revenus sur la vente de leur pétrole », a déclaré Josep Borrell à l’issue d’une visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Selon le responsable européen, l’alimentation, les médicaments et les équipements médicaux ne sont pas concernés par les sanctions américaines.

« Cela doit être réaffirmé car beaucoup pensent que s’ils participent à cette aide humanitaire, ils pourraient être sanctionnés », a ajouté Josep Borrell.

Ces derniers jours, la Roumanie et la Bulgarie ont bloqué sur leurs frontières le passage de camions transportant des médicaments pour l’Iran qui les avaient achetés de l’Europe.

Les Américains mentent

Le dimanche, le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei avait refusé l’aide proposée par les Etats-Unis dans la lutte contre le coronavirus la qualifiant de « proposition louche ».

Ce lundi, c’est le président iranien Hassan Rohani qui a affirmé que son pays n’a pas besoin de l’aide américaine.

« Les dirigeants américains mentent … S’ils veulent aider l’Iran, tout ce qu’ils doivent faire est de lever les sanctions … Ensuite, nous pourrons faire face à l’épidémie de coronavirus », a déclaré M. Rohani dans un discours télévisé.

« Notre pays traverse des moments difficiles en raison des sanctions terroristes et injustes de la part des Etats-Unis et d’autres Etats qui leur ont capitulé», a-t-il assuré, estimant que ce sont les USA qui assument la responsabilité de la vie difficile du chômage et du manque des médicaments dans son pays.

« Les US n’écoutent PAS, ce qui entrave la lutte mondiale contre # COVID19. Le SEUL remède: DÉFIEZ la punition de masse américaine. Impératif moral et pragmatique », a de son côté tweeté lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé lundi le guide suprême iranien, qui a rejeté l’aide des Etats-Unis face au nouveau coronavirus, de « mentir » et de délaisser les Iraniens au profit de « l’idéologie » et des « théories du complot ».

Il a aussi indiqué ne pas être favorable à l’octroi d’une facilité de crédit du FMI à Téhéran afin de lui permettre de faire face à l’épidémie. Washington a un droit de veto en la matière.