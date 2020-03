L’hôpital universitaire Rafic Hariri a publié le rapport quotidien sur les derniers développements du virus Corona, selon lequel: « Le nombre total de cas contaminés prouvés en laboratoire qui ont été isolés dans la zone d’isolement sanitaire de l’hôpital est de 59 cas, dont 9 cas transférés d’autres hôpitaux à l’hôpital Al-Hariri ».

5 cas contaminés par le virus Corona ont été récupérés suite aux résultats négatifs du test PCR effectués deux fois ne présentant aucun des symptômes de la maladie.

Selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé publique, deux cas de coronavirus ont été transportés de l’hôpital à la quarantaine à domicile, après que le médecin a confirmé le rétablissement clinique des patients et les a informé de toutes les mesures et instructions liées à la quarantaine à domicile, en termes de relations avec autrui, hygiène personnelle, comment manger, comment éliminer les déchets et surveiller la température quotidiennement.

Ils ont été informés par les autorités compétentes qui les contacteront pour déterminer la date et la manière de procéder à un examen corona. L’équipe médicale a informé les patients qu’ils devaient contacter la Croix-Rouge au n ° 140 dès l’apparition de l’un des symptômes suivants: une température élevée – toux, éternuements ou écoulement nasal – douleur dans la gorge – difficulté à respirer.

La Croix-Rouge libanaise est l’autorité sanitaire équipée pour transporter correctement tout blessé.

Toutes les personnes infectées par le virus Corona reçoivent les soins nécessaires dans l’unité d’isolement et leur état est stable à l’exception de 3 cas en condition critique.

Source: Al-Manar