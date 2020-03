Après plus d’une semaine d’arrêt, les patrouilles russo-turques dans la province d’Idleb semblent avoir repris de nouveau.

Une patrouille a longé l’autoroute M4 qui relie Alep à Lattaquié, a révélé le centre russe de réconciliation en Syrie, le lundi 23 mars.

Les forces terrestres des deux côtés ont participé à la patrouille conjointe, avec une couverture aérienne, a pour sa part expliqué le ministère turc de la Défense, dans un communiqué, cité par l’agence turque AA.

Une première patrouille conjointe avait été obligé d’écourter son premier parcours le 15 mars dernier par des protestataires qui ont brûlé des pneus aux abords de M4.

Cette autoroute stratégique était dans le collimateur des forces gouvernementales syriennes dans leur bataille qui voulaient la contrôler après avoir libéré l’autoroute M5 qui relie Alep à Damas. Elle a fait l’objet d’un accord entre Moscou et Ankara, conclu le 5 mars, à l’issue d’une escalade militaire importante au cours de laquelle des dizaines de soldats turcs ont été tués et blessés.

L’accord entre les deux pays prévoit l’établissement d’un couloir sûr à 6 km au nord de la route internationale « M4 » et à 6 km au sud de celle-ci.

Mais le parcours de la patrouille sera réduit pour garantir sa sécurité, a fait remarquer le centre russe, assurant que la Turquie s’est engagée à liquider les groupes terroristes qui entravent la circulation des patrouilles russo-turques. Il faisait allusion aux milices jihadistes takfiristes regroupées autour de Hayat Tahrir al-Cham qui contrôle la province d’Idleb.

Selon le site d’information aux capitaux qataris al-Modon, à la foi de responsables militaires des groupes armés de l’opposition syrienne, Ankara n’est toujours pas parvenu à endiguer les groupes takfiristes. Ce sont eux qui ont entravé la première patrouille russo-turque qui avait circulé le 15 mars en lui coupant la route via les rassemblements qu’ils ont organisés sur ses abords. Ils auraient obtenu d’Ankara l’autorisation pour surveiller les patrouilles russo-turques qui traversent le M4.

