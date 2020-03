Le président iranien Hassan Rohani a laissé entrevoir mercredi un durcissement de la réponse de Téhéran face à l’épidémie de Covid-19, annonçant la mise en œuvre proche de « nouvelles restrictions », « difficiles » pour la population.

La République islamique, qui est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus avec l’Italie, la Chine et l’Espagne a jusqu’à présent refusé d’imposer des mesures de quarantaine ou de confinement à la population.

Lors d’une allocution télévisée prononcée en conseil des ministres, M. Rohani n’a pas prononcé ces mots, mais il a annoncé un nouveau train de mesures « difficiles pour les gens ».

« Il y a eu un long débat au sein du Comité national de combat contre le coronavirus en vue de renforcer les mesures », a déclaré le président.

Estimant que « nous devons augmenter les mesures », le ministère de la Santé « y a présenté un plan », a-t-il ajouté, indiquant qu' »un projet » était en préparation et que celui-ci pourrait être « approuvé et annoncé » dans la journée.

Refusant de recourir à des mesures contraignantes, les autorités ont jusqu’à présent exhorté la population à rester à la maison « autant que possible » en cette période de congé du Nouvel An iranien, qui met habituellement le pays entier sur les routes, pour des retrouvailles familiales ou des voyages touristiques.

Le projet entrevu « peut créer des problèmes pour les voyages de la population et demander aux gens de retourner plus tôt dans leur région d’origine », a dit M. Rohani.

« Cela pourrait entraver la prochaine vague de voyages. Les gens doivent savoir que ce sont des décisions difficiles à prendre pour protéger leur vie », a-t-il dit.

« Mais nous n’avons pas d’autre choix, parce que la vie des gens nous importe », a ajouté le président, parlant tout à la fois d’un projet portant sur une période de « quinze jours » et devant être « soigneusement mis en œuvre jusqu’au samedi 4 avril », soit dans dix jours.

Cette date marque normalement le jour de la rentrée scolaire après le congé de Norouz, le Nouvel An iranien.

« Le ministre de la Santé a expliqué aujourd’hui que nous avons dépassé la première vague de la maladie, mais il peut y avoir une nouvelle vague dans les prochains jours et nous devons la gérer », a encore déclaré M. Rohani de façon sibylline.

« La population a beaucoup collaboré [avec les autorités pour combattre le coronavirus] à travers le pays et cela doit continuer », a-t-il ajouté.

Selon un récent bilan livré par le ministre de la santé, le nombre des contaminations a atteint ce mercredi les 27.017 personnes, dont 2077 décès et 9625 guérisons.

Sources: AFP, Al-Alam