Les institutions sanitaires du Hezbollah ne chôment pas depuis l’annonce de la propagation du nouveau coronavirus au Liban.

Au côté des diverses institutions gouvernementales libanaises, dont les mairies, l’Organisme de santé islamique (Al-Hayat al-Sohiyat al-Islamiyat) assume un certain nombre de missions pour lutter contre cette pandémie qui a fait au Liban quelques 333 contaminations, dont 5 décès.

L’une de ces missions est la désinfection des lieux publics et privés.

Jusqu’à la date du 19 mars, il en a désinfecté 40.611, selon le bulletin hebdomadaire qu’il a publié. Dont des mairies, des mosquées, des églises, des maisons, des cafés, des magasins, des supermarchés, etc…

Toutes les régions libanaises font partie de son champ d’action, y compris celles qui sont en dehors de la présence de sa base populaire. Il est aussi actif dans les camps des réfugiés palestiniens et les camps des déplacés syriens.

En même temps, l’Organisme de santé mène aussi une campagne de sensibilisation auprès de l’opinion publique libanaise. Il a diffusé 5700 publications et organisé 8228 ateliers de sensibilisation, indique son bulletin.

D’une maison à l’autre.

L’un de ses programmes, intitulés « d’une maison à l’autre » mis en œuvre dans la ville de Saïda a impliquee 6 equipes de volontaires. Ils sont chargés de visiter les familles pour leur donner les recommandations liées a la prévention contre le virus, et leur inculquer les méthodes pour désinfecter les maisons, les ustensiles, et autres.

Jusqu’au 21 mars, elles ont visité plus de 1.000 maisons dans trois quartiers de la ville et poursuivent leur mission.

Dans certains villages libanais, les volontaires de l’organisme se sont chargés de livrer les provisions commandées aux épiceries pour ménager aux gens de sortir de chez eux.

Interrogé par le site d’information libanais proche du Hezbollah, al-Ahed news, Dr. Ali Mokdad, le député du bloc Fidélité à la résistance a fait savoir que le Hezbollah a pris en compte dans ses plans les scénarios les plus dramatiques.

«Nous œuvrons pour exploiter tous nos potentiels et toutes nos capacités pour endiguer cette pandémie dangereuse. Au cas où la situation s’enlise et le virus se propage d’une façon terrifiante, le Hezbollah mettra ses hôpitaux (Rassoul al-Aazam et Saint Georges) ainsi que ses centres médicaux et ses effectifs à la disposition de l’Etat et du ministère de la Santé», a affirmé M. Mokdad.

Selon un dernier bilan livré par le ministère de la santé, 29 nouvelles contaminations ont été signalées ce mercredi 25 janvier, avec un bilan total de 333. Il y a aussi eu un cinquième décès du au coronavirus : un malade atteint d’un cancer aux poumons.

Le Ministre de la santé Hamad Hasan a estimé que la hausse du nombre de personnes infectées par le coronavirus COVID-19 ne serait pas dramatique

