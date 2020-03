Un convoi de 22 camions et de plusieurs autobus avec à bord des virologues et des médecins militaires russes doit arriver dans la soirée de mercredi 25 mars à Bergame, l’une des villes italiennes la plus touchées par l’épidémie du Covid-19.

Une vidéo du départ du convoi depuis la base aérienne italienne de Pratica di Mare, à 30 kilomètres au sud-ouest de Rome a été mise en ligne tout comme celle de son déplacement vers Florence où il a fait escale au bout de 250 kilomètres.

Après un ravitaillement à Florence, le convoi a repris la route. L’itinéraire total est d’environ 600 kilomètres. Les véhicules sont escortés par la Carabinieri.

Entre le 22 et 25 mars, 15 avions russes ont acheminé en Italie une centaine de spécialistes en virologie et huit équipes de médecins expérimentés dans la lutte contre les infections, ainsi qu’une importante quantité de matériels médicaux.

Selon le dernier bilan de la Protection civile, avec 683 nouveaux décès, le nombre de morts dus au coronavirus a atteint en Italie les 7.503. Au total 74.386 cas de contamination au Covid-19 ont été recensés depuis le début de l’épidémie. 57.521 personnes sont actuellement malades. 9.362 personnes ont guéri.

