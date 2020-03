Le ministère turc de la défense a annoncé la mort de deux soldats turcs lors d’une attaque en Irak.

Deux militaires turcs ont été tués et deux autres blessés dans des tirs de Morter perpétrés par des miliciens kurdes dans le nord de l’Irak, a accusé le ministère turc.

Selon la version de ce dernier, les miliciens du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont mené une attaque provocatrice contre les forces turques qui ont riposté en bombardant des cibles dans la région.

« L’armée s’est vengée des auteurs de l’attaque et a détruit des cibles dans la région », a-t-il signalé, tout en précisant que ses forces ont exécuté des raids aériens contre 4 positions dans le nord de l’Irak et neutralisé 8 membres du PKK.

La Turquie garde depuis 2016 ses troupes dans le nord irakien, sans autorisation du gouvernement irakien qui considère la présence de ces forces comme illégitimes, réclamant leur retrait.

Selon le journal britannique Independant, Ankara deploie entre 700 et 1.000 soldats dans la région Baachika, dans la province de Ninive. Alors qu’elle prétend vouloir protéger sa frontière des infiltrations de Daech, elle a annoncé vouloir former et entrainer 3.000 combattants originaires de Mossoul dans le cadre des forces de la police irakienne.

